Il Vaccino e la sua efficacia | intervista al professor Bassetti

"Ho paura del COVID-19 se non ho le armi per combatterlo. Ho paura di quello che il COVID-19 ha ingenerato nella coscienza delle persone. Oggi le persone pensano che esser contagiati da Covid coincide con l'aver contratto una malattia mortale, incurabile. Mi fa paura lo stigma del Covid. Mi fa paura l'isolazionismo di chi ha il Covid. Mi fa paura la mancanza di privacy che il Covid ci ha dato e tutto quello che ha creato nelle nostre coscienze piuttosto che la malattia in sé per sé. Francamente nella mia esperienza di medico e d'infettivologo da più di due decenni ho visto virus più terribili. Mi spaventa tutto ciò che ha creato dai cambiamenti dello stile di vita al modo di rapportarci col prossimo. Non sarà semplice tornare indietro" così risponde il professor Matteo Bassetti quando gli si chiede il resoconto sul COVID-19 nonché la sua opinione.

