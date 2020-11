Il vaccino AstraZeneca efficace al 70% con punte del 90 | dai costi al trasporto | i vantaggi rispetto agli altri

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) E i vaccini (annunciati) sono tre. L’ultimo è quello sviluppato dall’università di Oxford insieme al colosso farmaceutico AstraZeneca e la collaborazione dell’azienda italiana Advent-Irbm. L’efficacia media riscontrata dopo la sperimentazione è del 70% e si ottiene da due dosaggi possibili: in quello classico costituito da due dosi si attesta al 62%, in effetti lontano dal 95% dei vaccini annunciati da Pfizer-BioNTech e Moderna. In quello alternativo, una mezza dose e poi una completa dopo quattro settimane, l’efficacia della soluzione britannica sale al 90%: un dosaggio scoperto in modo fortuito a causa di un errore nella prima somministrazione ad alcuni volontari coinvolti nella fase 3 del trial clinico e che, per assurdo, potrebbe perfino velocizzarne la distribuzione e somministrazione dimezzando le dosi necessarie nei primi mesi. La media è dunque del 70%.