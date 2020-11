Il vaccino anti Covid è online. Ma è un falso che arriva dalla Cina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Martina Piumatti Scoperte sul web versioni cinesi contraffatte del vaccino anti Covid. I prezzi oscillano tra 350 e 1.500 dollari. "Non è lecito l'acquisto online" Sul mercato i vaccini anti Covid non sono ancora disponibili, ma le versioni contraffatte made in Cina circolano già sul web da settimane. Prodotti farmacologici pericolosi, non testati e privi di certificazioni comunitarie, che prossime ore potrebbero arrivare in Italia. A lanciare l'allarme è stato il direttore centrale dell'agenzia delle Dogane Marcello Minenna che ha intensificato il monitoraggio dei carichi navali e aerei diretti nel nostro Paese. Nel mirino, però, sono soprattutto le piattaforme di e-commerce. "I nostri sistemi di intelligence - spiega a La Stampa il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Martina Piumatti Scoperte sul web versioni cinesi contraffatte del. I prezzi oscillano tra 350 e 1.500 dollari. "Non è lecito l'acquisto" Sul mercato i vaccininon sono ancora disponibili, ma le versioni contraffatte made incircolano già sul web da settimane. Prodotti farmacologici pericolosi, non testati e privi di certificazioni comunitarie, che prossime ore potrebberore in Italia. A lanciare l'allarme è stato il direttore centrale dell'agenzia delle Dogane Marcello Minenna che ha intensificato il monitoraggio dei carichi navali e aerei diretti nel nostro Paese. Nel mirino, però, sono soprattutto le piattaforme di e-commerce. "I nostri sistemi di intelligence - spiega a La Stampa il ...

