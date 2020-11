Il Segreto Anticipazioni 25 novembre 2020: Rosa vuole annullare le nozze ma Adolfo... (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 vedremo che, Rosa minaccia di annullare le nozze, ma Adolfo, convinto che la ragazza porti in grembo suo figlio, la dissuade. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vediamo insieme lede Ilper la puntata del 25. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 vedremo che,minaccia dile, ma, convinto che la ragazza porti in grembo suo figlio, la dissuade.

