Il negazionista pentito (dopo essersi ammalato): “Chi non mette la mascherina non intasi gli ospedali” (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Chi rifiuta di riconoscere l’esistenza del virus va in giro senza mascherina. Bene, chi si ammala resti a casa sua e non vada a intasare gli ospedali». Il messaggio duro e diretto ai negazionisti non arriva da una persona qualunque. Le parole contro chi rischia di vanificare gli sforzi per contrastare l’epidemia di Coronavirus arrivano da un uomo che ha capito cosa è COVID-19 solo dopo averlo provato sulla propria pelle. Il suo appello, così simile a quello di Michela Isca, l’infermiera di Pescara che ha smontato le bufale dei negazionisti, è contenuto in un’intervista al Messaggero: Michela Isca: l’infermiera di Pescara contro i negazionisti «Credevo fosse un’esagerazione, una malattia sopravvalutata. Seguivo le notizie e pensavo che la diffusione del virus non si sarebbe mai trasformata in una pandemia così grave. Ma poi mi sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Chi rifiuta di riconoscere l’esistenza del virus va in giro senza. Bene, chi si ammala resti a casa sua e non vada a intasare gli ospedali». Il messaggio duro e diretto ai negazionisti non arriva da una persona qualunque. Le parole contro chi rischia di vanificare gli sforzi per contrastare l’epidemia di Coronavirus arrivano da un uomo che ha capito cosa è COVID-19 soloaverlo provato sulla propria pelle. Il suo appello, così simile a quello di Michela Isca, l’infermiera di Pescara che ha smontato le bufale dei negazionisti, è contenuto in un’intervista al Messaggero: Michela Isca: l’infermiera di Pescara contro i negazionisti «Credevo fosse un’esagerazione, una malattia sopravvalutata. Seguivo le notizie e pensavo che la diffusione del virus non si sarebbe mai trasformata in una pandemia così grave. Ma poi mi sono ...

clikservernet : Il negazionista pentito (dopo essersi ammalato): “Chi non mette la mascherina non intasi gli ospedali” - Noovyis : (Il negazionista pentito (dopo essersi ammalato): “Chi non mette la mascherina non intasi gli ospedali”) Playhitmu… -

Ultime Notizie dalla rete : negazionista pentito Tallini sul caso Zuccatelli: "Avevamo suggerito Bertolaso ma si è scelto negazionista pentito" ReggioToday Massimo Boldi risponde alle polemiche sullo spot Lombardia, prima negazionista poi pentito: “Ho scritto per impulso”

Massimo Boldi risponde alle polemiche che l'hanno travolto dopo lo spot della Lombardia sui ristori rivolti alle categorie colpite dalle ...

Andrea Bocelli chiarisce la sua posizione sul COVID a Che tempo che fa

Andrea Bocelli, accusato di essere un negazionista del Covid, è tornato in tv per chiarire la sua posizione. Ecco cosa ha dichiarato a Che tempo che fa.

Massimo Boldi risponde alle polemiche che l'hanno travolto dopo lo spot della Lombardia sui ristori rivolti alle categorie colpite dalle ...Andrea Bocelli, accusato di essere un negazionista del Covid, è tornato in tv per chiarire la sua posizione. Ecco cosa ha dichiarato a Che tempo che fa.