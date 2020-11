Il Movimento Disabili al fianco delle donne vittime di violenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite , tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne. La data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne segna anche l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” che precedono la Giornata Mondiale dei diritti umani il 10 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro leè una ricorrenza istituita dall’AssembleaNazioni Unite , tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generaleNazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dellacontro le. La data della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro lesegna anche l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro ladi genere” che precedono la Giornata Mondiale dei diritti umani il 10 ...

FabrizioVitali7 : RT @alessand_mella: Quando, mesi fa, sollecitavo la questione dei partner per noi #disabili, mi sentivo solo e detestato. Oggi siete migli… - Alessan15258318 : RT @alessand_mella: Quando, mesi fa, sollecitavo la questione dei partner per noi #disabili, mi sentivo solo e detestato. Oggi siete migli… - SilviaSusyRea1 : RT @alessand_mella: Quando, mesi fa, sollecitavo la questione dei partner per noi #disabili, mi sentivo solo e detestato. Oggi siete migli… - maievtica : RT @alessand_mella: Quando, mesi fa, sollecitavo la questione dei partner per noi #disabili, mi sentivo solo e detestato. Oggi siete migli… - ariele0916 : RT @alessand_mella: Quando, mesi fa, sollecitavo la questione dei partner per noi #disabili, mi sentivo solo e detestato. Oggi siete migli… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Disabili Lutto Vicino, il cordoglio del Movimento Italiano Disabili Orticalab Griffo componente effettivo del Comitato Sammarinese di Bioetica

Formalizzando una collaborazione decennale, sostanziata anche in una serie di importanti documenti pubblici, Giampiero Griffo, figura ben nota nel panorama delle organizzazioni impegnate in favore dei ...

Tensostruttura, Fedele rilancia: solo bagni per disabili e promiscuità tra positivi e negativi. Struttura non idonea

Avezzano. Non si placano le polemiche tra Giorgio Fedele, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e il manager della Asl1, Roberto Testa, dopo la video inchiesta realizzata dall'esponente pentast ...

Formalizzando una collaborazione decennale, sostanziata anche in una serie di importanti documenti pubblici, Giampiero Griffo, figura ben nota nel panorama delle organizzazioni impegnate in favore dei ...Avezzano. Non si placano le polemiche tra Giorgio Fedele, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e il manager della Asl1, Roberto Testa, dopo la video inchiesta realizzata dall'esponente pentast ...