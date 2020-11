Il Montecarlo Film Festival de la Comédie approda su Canale 5 (Di mercoledì 25 novembre 2020) approda su Canale 5 – direttamente dal Grimaldi Forum – alle 24,15 il 26 novembre l’evento dedicato al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, diretto e condotto da Ezio Greggio. Ormai giunta alla 17° edizione la Kermesse si e’ svolta nel pieno rispetto delle norme sanitarie dal 5 al 10 ottobre scorso. Quest’anno la giuria ha avuto al timone il doppio premio Oscar Nick Vallelonga e un gruppo di donne forti e talentuose come la nostra Sabrina Impacciatore, l’attrice olandese Lotte Verbeek e l’attrice spagnola Maggie Civantos. I premi per il miglior Film, la migliore regia, il premio del pubblico e la menzione speciale all’ensemble del cast sono andati al tedesco ‘Nightlife” di Simon Verhoeven. Il regista del Film e l’attore in collegamento a causa dell’emergenza ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 25 novembre 2020)su5 – direttamente dal Grimaldi Forum – alle 24,15 il 26 novembre l’evento dedicato al Monte-Carlode la, diretto e condotto da Ezio Greggio. Ormai giunta alla 17° edizione la Kermesse si e’ svolta nel pieno rispetto delle norme sanitarie dal 5 al 10 ottobre scorso. Quest’anno la giuria ha avuto al timone il doppio premio Oscar Nick Vallelonga e un gruppo di donne forti e talentuose come la nostra Sabrina Impacciatore, l’attrice olandese Lotte Verbeek e l’attrice spagnola Maggie Civantos. I premi per il miglior, la migliore regia, il premio del pubblico e la menzione speciale all’ensemble del cast sono andati al tedesco ‘Nightlife” di Simon Verhoeven. Il regista dele l’attore in collegamento a causa dell’emergenza ...

