Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona, Pelè "Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo"

E' morto Diego Armando Maradona sicuramente uno dei più forti calciatori che siano mai esistiti. La sua classe ha fatto innamorare un'intera generazione. Era l'idolo indiscusso dei tifosi argentini e napoletani. Uno dei primi a ricordare Diego Armando Maradona è stato un'altra legenda del calcio, Pelè. L'ex giocatore brasiliano ha così commentato la morte del Pibe de Oro: "E' triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo. Oggi una notizia triste. Io ho perso un caro amico, e il mondo ha perso una leggenda. C'è molto di più da dire, ma per adesso possa Dio dare forza alla sua famiglia".

