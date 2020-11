Il modello Italia fa scuola | un bimbo scrive al premier inglese Johnson Il primo ministro | “Babbo Natale arriverà”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Niente restrizioni per Babbononostante l'emergenza Covid. A rassicurare i bambini britannici, in ansia per i regali, è ilBorisin persona, con un tweet di risposta alle tante letterine (alcune allegate in copia) ricevute a Downing Street sull'argomento da piccoli sudditi di Sua Maestà. L'articolo .