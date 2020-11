Il Maradona icona anche per lo spettacolo italiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Concorrente a Ballando con le stelle, e due volte giudice ad “Amici”: il nostro ricordo del Maradona televisivo e non solo La notizia è arrivata quando erano circa le 17.00 sconvolgendo il mondo dello sport e non solo: all’età di 60 anni, stroncato da un malore, è morto Diego Armando Maradona. Pur avendo lasciato da anni il calcio giocato, El Pibe de oro non aveva mai perso la sua forza iconica che, negli ultimi anni, lo aveva portato ospite graditissimo in alcune trasmissioni televisive nazional-popolari del nostro Paese. In ordine di tempo, è giusto far partire questa nostra carrellata dalla stagione televisiva 2004/2005 quando Diego Armando Maradona prese parte al dance-show di Raiuno condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Costretto ad abbandonare la gara per problemi di salute alla terza puntata, nella sua breve ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Concorrente a Ballando con le stelle, e due volte giudice ad “Amici”: il nostro ricordo deltelevisivo e non solo La notizia è arrivata quando erano circa le 17.00 sconvolgendo il mondo dello sport e non solo: all’età di 60 anni, stroncato da un malore, è morto Diego Armando. Pur avendo lasciato da anni il calcio giocato, El Pibe de oro non aveva mai perso la sua forza iconica che, negli ultimi anni, lo aveva portato ospite graditissimo in alcune trasmissioni televisive nazional-popolari del nostro Paese. In ordine di tempo, è giusto far partire questa nostra carrellata dalla stagione televisiva 2004/2005 quando Diego Armandoprese parte al dance-show di Raiuno condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Costretto ad abbandonare la gara per problemi di salute alla terza puntata, nella sua breve ...

nzingaretti : Il mondo oggi perde uno dei calciatori più forti della storia. Diego Armando #Maradona, un'icona del nostro tempo.… - giomalago : Hai fatto la storia del #calcio, tu sei la storia. Sei stato un’icona per il mondo e per Napoli, il più forte calci… - Tg3web : Diego Armando Maradona, una leggenda del calcio, diventata icona dell'ascesa dalla bidonville alla gloria, e poi de… - Mangi_De_Great : @4everAnnina Addio grande campione. Una icona in grado di far sognare grandi e piccini. Un mito che, al di là delle… - adolfotreglia3 : RT @nzingaretti: Il mondo oggi perde uno dei calciatori più forti della storia. Diego Armando #Maradona, un'icona del nostro tempo. Buon vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona icona Diego Maradona, icona del calcio: tutte le citazioni illustri Goal.com Maradona morto lo stesso giorno di Fidel Castro. E Pelè dice: «Un giorno giocheremo insieme nel cielo»

Una coincidenza, questa, che unisce due icone del Novecento anche in maniera postuma. Maradona era stato per la prima volta a Cuba nel 1987, l’anno dopo aver vinto il primo Mondiale dell ...

Diego Armando Maradona, l'omaggio di Leo Messi

“Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno.

Una coincidenza, questa, che unisce due icone del Novecento anche in maniera postuma. Maradona era stato per la prima volta a Cuba nel 1987, l’anno dopo aver vinto il primo Mondiale dell ...“Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno.