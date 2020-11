Il male che gli altri non vedono (Di mercoledì 25 novembre 2020) Magari non c’è nemmeno un livido, nemmeno un graffio, né un arrossamento. Ma danni ne hanno subiti tanti. E fanno così male che il dolore e l’angoscia non passano: è per quello che sono così depressi, che hanno l’autostima a zero, che soffrono d’ansia, che sono incapaci di socializzare con i propri compagni di scuola. Perché hanno visto le loro mamme picchiate, insultate, violentate. Perché non hanno potuto fare nulla davanti a un padre manesco e aggressivo. La chiamano «violenza assistita»: è quella che subiscono i bambini quando sono spettatori di un maltrattamento fisico, verbale, psicologico, sessuale ed economico su figure di riferimento. Di solito la madre. «Purtroppo in questi tempi di pandemia i casi sono aumentati», spiega Luca Lo Presti (nella foto), che ha creato Pangea Onlus, la Fondazione che dal 2002 si occupa di difendere, nel mondo, i diritti delle donne. «Ci siamo impegnati a costituire Reama, una grande rete di persone e associazioni che hanno come obiettivo l’applicazione della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a istituire un quadro normativo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Ma molte donne sono anche mamme, più della metà: era impossibile non pensare ai loro figli, che quando non subiscono violenza diretta vengono sempre e comunque tirati in mezzo, utilizzati come arma per distruggere l’avversario. È così che è partito il nostro progetto “Piccoli Ospiti”». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Magari non c’è nemmeno un livido, nemmeno un graffio, né un arrossamento. Ma danni ne hanno subiti tanti. E fanno così male che il dolore e l’angoscia non passano: è per quello che sono così depressi, che hanno l’autostima a zero, che soffrono d’ansia, che sono incapaci di socializzare con i propri compagni di scuola. Perché hanno visto le loro mamme picchiate, insultate, violentate. Perché non hanno potuto fare nulla davanti a un padre manesco e aggressivo. La chiamano «violenza assistita»: è quella che subiscono i bambini quando sono spettatori di un maltrattamento fisico, verbale, psicologico, sessuale ed economico su figure di riferimento. Di solito la madre. «Purtroppo in questi tempi di pandemia i casi sono aumentati», spiega Luca Lo Presti (nella foto), che ha creato Pangea Onlus, la Fondazione che dal 2002 si occupa di difendere, nel mondo, i diritti delle donne. «Ci siamo impegnati a costituire Reama, una grande rete di persone e associazioni che hanno come obiettivo l’applicazione della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a istituire un quadro normativo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Ma molte donne sono anche mamme, più della metà: era impossibile non pensare ai loro figli, che quando non subiscono violenza diretta vengono sempre e comunque tirati in mezzo, utilizzati come arma per distruggere l’avversario. È così che è partito il nostro progetto “Piccoli Ospiti”».

Roberta: "Dieci anni d’inferno: mio marito stava per uccidermi poi ho detto basta. Fate come me"

scoprii che al mattino non li mandava a scuola e lo chiamai per protestare. Ma li sentivo piangere, mentre lui diceva : "Se non torni, gli faccio del male, sto a un piano alto, lo sai"".

