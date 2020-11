IL GRANDE RIPRISTINO E IL RISCHIO DI UN GRANDE INTERVENTISMO. CANCELLARE IL DEBITO VUOL DIRE CANCELLARE I RISPARMI (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo l’ Institute of International Finance, il DEBITO globale dovrebbe raggiungere un record di 277 trilioni di dollari entro la fine del 2020 . Il DEBITO totale dei mercati sviluppati – governo, imprese e famiglie – è aumentato al 432% del PIL nel terzo trimestre. Anche il rapporto DEBITO / PIL per i mercati emergenti è aumentato a quasi il 250% nello stesso periodo di tempo, con il rapporto della Cina che ha raggiunto il 335% e dovrebbe raggiungere circa il 365% del PIL globale per l’intero anno.La maggior parte di questo massiccio aumento di $ 15 trilioni in un anno proviene dalle risposte del governo e delle imprese alla pandemia. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la cifra del DEBITO totale aveva già raggiunto livelli record nel 2019 prima di qualsiasi pandemia e in un periodo di crescita.Il problema ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo l’ Institute of International Finance, ilglobale dovrebbe raggiungere un record di 277 trilioni di dollari entro la fine del 2020 . Iltotale dei mercati sviluppati – governo, imprese e famiglie – è aumentato al 432% del PIL nel terzo trimestre. Anche il rapporto/ PIL per i mercati emergenti è aumentato a quasi il 250% nello stesso periodo di tempo, con il rapporto della Cina che ha raggiunto il 335% e dovrebbe raggiungere circa il 365% del PIL globale per l’intero anno.La maggior parte di questo massiccio aumento di $ 15 trilioni in un anno proviene dalle risposte del governo e delle imprese alla pandemia. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la cifra deltotale aveva già raggiunto livelli record nel 2019 prima di qualsiasi pandemia e in un periodo di crescita.Il problema ...

