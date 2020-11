Il “Folle piano di Trudeau per il 2021”: ancora Fake News (Di mercoledì 25 novembre 2020) Brutta stagione per i fanboy del Patriota Q, la cui narrazione è arrivata al livello “reboot Netflix brutto”: il “Folle piano di Trudeau per il 2021” è senz’altro uno dei reboot più fiacchi della stagione. Per il “Folle piano di Trudeau” intendiamo una presunta email in stile WikiLeaks, proveniente dal credibilissimo (bazinga!) LPC Strategic Committee LeakInboxLPC leaker dalla sua webmail su Protonmail (perché, ovviamente, una superspia che ha paura di essere scoperto dai potenti si compra un servizio in abbonamento con crittografia e VPN come i comuni mortali…) e traducibile come Sabato 10 Ottobre, 1:38 PM, RIMOSSO ha scritto: Carissimo RIMOSSO Vengo qui a dirti delle informazioni assai importanti. Sono un membro di un comitato presso il Partito Liberale Canadese. Io ... Leggi su bufale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Brutta stagione per i fanboy del Patriota Q, la cui narrazione è arrivata al livello “reboot Netflix brutto”: ildiper ilè senz’altro uno dei reboot più fiacchi della stagione. Per ildi” intendiamo una presunta email in stile WikiLeaks, proveniente dal credibilissimo (bazinga!) LPC Strategic Committee LeakInboxLPC leaker dalla sua webmail su Protonmail (perché, ovviamente, una superspia che ha paura di essere scoperto dai potenti si compra un servizio in abbonamento con crittografia e VPN come i comuni mortali…) e traducibile come Sabato 10 Ottobre, 1:38 PM, RIMOSSO ha scritto: Carissimo RIMOSSO Vengo qui a dirti delle informazioni assai importanti. Sono un membro di un comitato presso il Partito Liberale Canadese. Io ...

