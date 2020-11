Il dolore e shock sui media di tutto il mondo per la morte di Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI -Il primo a dare notizia della morte di Diego Armando Maradona, per arresto cardiorespiratorio a 60 anni, è stato il giornale argentino Clarin, rilanciato poi sui media di tutto il mondo non solo sportivi. I titoli a tutta pagina riempiono le aperture dei siti di informazione, mentre i canali tv di tutti i continenti gli dedicano speciali, ritrasmettendo le immagini delle sue prodezze sul campo. Clarin dedica tutta la prima pagina al campione, di cui pubblica anche l'ultima intervista intitolata "A volte mi chiedo se la gente mi amerà ancora". Il brasiliano O Globo, titola "Maradona muore a 60 anni" e poi ricorda personaggi e momenti che hanno portato la leggenda del calcio a incrociare il Brasile, come quando nel 2006 partecipò al Carnevale di Rio. Negli Usa, la Cnn mette la ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI -Il primo a dare notizia delladi Diego Armando, per arresto cardiorespiratorio a 60 anni, è stato il giornale argentino Clarin, rilanciato poi suidiilnon solo sportivi. I titoli a tutta pagina riempiono le aperture dei siti di informazione, mentre i canali tv di tutti i continenti gli dedicano speciali, ritrasmettendo le immagini delle sue prodezze sul campo. Clarin dedica tutta la prima pagina al campione, di cui pubblica anche l'ultima intervista intitolata "A volte mi chiedo se la gente mi amerà ancora". Il brasiliano O Globo, titola "muore a 60 anni" e poi ricorda personaggi e momenti che hanno portato la leggenda del calcio a incrociare il Brasile, come quando nel 2006 partecipò al Carnevale di Rio. Negli Usa, la Cnn mette la ...

