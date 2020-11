Il Dio scugnizzo Maradona era genio e follia | come Napoli

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Non sono venuto a difendere, ma a seppellirlo. Sono passati tanti anni, eppure lo ricordofosse adesso. Avevamo vinto il primo scudetto e mia madre, settantenne e fino ad allora totalmente digiuna di calcio, mi disse: “Vorrei mandare un telegramma a Diego…”. Persino lei lo chiamava così. “E che gli vuoi scrivere?”, le domandai. E lei: “Che per me èun figlio!”. Rimasi sbalordito, ma in quel momento compresi che cos’era Diego per: tutto. Un figlio, un padre, un amico, un fratello. L’artefice di un riscatto atteso da tremila anni. L’interprete di un sogno eterno. E un sogno sembrò a me, quando alle cinque del mattino, miracolosamente in semi incognito, lo riconobbi che usciva dall’aeroporto di Capodichino e lo chiamai senza neanche rendermi conto di quello che facevo: “Diego!”. Lui si voltò, ...