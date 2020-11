Il commovente post di John Travolta per il figlio dopo la morte dell’amata moglie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per John Travolta, questa è una ricorrenza davvero speciale: il suo piccolo Ben compie 10 anni, un traguardo importante nella sua giovanissima vita, e il papà ha voluto festeggiarlo con un tenerissimo post condiviso sui social, assaporando un momento di normalità dopo la tragedia che l’ha colpito. Appena quattro mesi fa, John Travolta ha perso sua moglie Kelly Preston, scomparsa all’età di 57 anni. Era il 13 luglio quando, con uno straziante messaggio su Instagram, aveva rivelato che la splendida attrice, con la quale aveva condiviso gran parte della sua vita, aveva perso la sua battaglia contro il cancro al seno. Stava lottando da due lunghi anni, e purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando suo marito John e i loro due bellissimi figli, Ella Bleu e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per, questa è una ricorrenza davvero speciale: il suo piccolo Ben compie 10 anni, un traguardo importante nella sua giovanissima vita, e il papà ha voluto festeggiarlo con un tenerissimocondiviso sui social, assaporando un momento di normalitàla tragedia che l’ha colpito. Appena quattro mesi fa,ha perso suaKelly Preston, scomparsa all’età di 57 anni. Era il 13 luglio quando, con uno straziante messaggio su Instagram, aveva rivelato che la splendida attrice, con la quale aveva condiviso gran parte della sua vita, aveva perso la sua battaglia contro il cancro al seno. Stava lottando da due lunghi anni, e purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando suo maritoe i loro due bellissimi figli, Ella Bleu e ...

maquiblah : RT @vogue_italia: Un post molto commovente per un triste addio. (E chi ha avuto un cane sa quanto doloroso sia perderlo) - iner_blau : RT @vogue_italia: Un post molto commovente per un triste addio. (E chi ha avuto un cane sa quanto doloroso sia perderlo) - vogue_italia : Un post molto commovente per un triste addio. (E chi ha avuto un cane sa quanto doloroso sia perderlo) - Kalu_na6 : @micheciprovo Io sono andata a vedere il post di Lele perché qualcuno qui lo ha commentato. E già avevo il magone p… - PaolaAguggia : RT @marcimarti17: Ieri, su fb, ho letto un post molto bello, bello e anche commovente, di Enrico Rava. Ecco, una delle cose che più mi manc… -