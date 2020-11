Il Collegio 5: gita e nuova supplente, fra i collegiali torna la ribellione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo quattro puntate di alti e bassi, la reclusione inizia a farsi sentire fra le aule de Il Collegio 5 e i giovani protagonisti del programma di Rai Due iniziano a dare in escandescenza. Questo è quanto accaduto nell’appuntamento del 24 novembre 2020 che fin da subito si è dimostrato ricco di colpi di scena ed imprevisti. Prima svolta nel corso di questa quinta puntata molto peperina è stato il verdetto sul conto di Giulia Scarano. Avevamo lasciato la giovane foggiana alle prese con uno scontro verbale fra lei, il preside Bosisio e il prof Maggi. Motivo di questo dibattito a muso duro era la decisione da parte del corpo docenti di espellere Rebecca Mongelli a causa del suo basso rendimento scolastico. Dopo aver calmato la ragazza, il preside le ha chiesto di separarsi dalla sua giacca da collegiale e di riporla sulla sua scrivania… Il Collegio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo quattro puntate di alti e bassi, la reclusione inizia a farsi sentire fra le aule de Il5 e i giovani protagonisti del programma di Rai Due iniziano a dare in escandescenza. Questo è quanto accaduto nell’appuntamento del 24 novembre 2020 che fin da subito si è dimostrato ricco di colpi di scena ed imprevisti. Prima svolta nel corso di questa quinta puntata molto peperina è stato il verdetto sul conto di Giulia Scarano. Avevamo lasciato la giovane foggiana alle prese con uno scontro verbale fra lei, il preside Bosisio e il prof Maggi. Motivo di questo dibattito a muso duro era la decisione da parte del corpo docenti di espellere Rebecca Mongelli a causa del suo basso rendimento scolastico. Dopo aver calmato la ragazza, il preside le ha chiesto di separarsi dalla sua giacca da collegiale e di riporla sulla sua scrivania… Il...

