Il calcio ricorda Maradona, Pelè: “Un giorno giocheremo insieme in cielo” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di Maradona, tanti grandi campioni hanno voluto ricordare con dei brevi messaggi il Pibe de Oro, tra cui anche Pelè:"giocheremo insieme IN CIELO"caption id="attachment 1056169" align="alignnone" width="1518" Maradona Pelè, getty/captionPelè: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.Franco Baresi: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre, ciao Diego”.Inter: “Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c’è stato il numero dieci di ogni epoca. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di, tanti grandi campioni hanno volutore con dei brevi messaggi il Pibe de Oro, tra cui anche:"IN CIELO"caption id="attachment 1056169" align="alignnone" width="1518", getty/caption: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente unin.Franco Baresi: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre, ciao Diego”.Inter: “Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c’è stato il numero dieci di ogni epoca. ...

MassimoChiaram7 : RT @ilmessaggeroit: Maradona morto, Napoli lo ricorda fra emozioni e lacrime - seovkjinrvse : @itstella_a Non era una bella persona ma rimane il fatto che sia stato un personaggio indiscusso della storia del c… - ItaSportPress : Il calcio ricorda Maradona, Pelè: 'Un giorno giocheremo insieme in cielo' - - robertonapoli : Sei stato il mio idolo, sei stato il più grande, tutto il mondo del calcio ti omaggia e ti ricorda. Io invece sto s… - la_rossonera : @jksheva7: «Mi hai sempre regalato emozioni e sorrisi. Niente potrà annullare quello che hai fatto per tutti coloro… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio ricorda Il calcio ricorda Maradona, Pelè: “Un giorno giocheremo insieme in cielo” ItaSportPress Maradona, una vita tra trionfi e cadute

Tornò al calcio giocato nel 1992 con la maglia del Siviglia ... termine del Superclasico contro il River Plate del 25 ottobre 1997. Del Maradona tecnico si ricorda la sua esperienza da ct ...

Diego Armando Maradona morto, Pelé: “Perdo un grande amico e il mondo una leggenda. Spero che potremo giocare a pallone insieme in cielo”

L'uscita dal campo della vita di Diego Armando Maradona, 60 anni vissuti con vero genio e altrettanta spericolatezza, lascia senza parole gli uomini di sport che per qualsiasi motivo lo hanno conosciu ...

Tornò al calcio giocato nel 1992 con la maglia del Siviglia ... termine del Superclasico contro il River Plate del 25 ottobre 1997. Del Maradona tecnico si ricorda la sua esperienza da ct ...L'uscita dal campo della vita di Diego Armando Maradona, 60 anni vissuti con vero genio e altrettanta spericolatezza, lascia senza parole gli uomini di sport che per qualsiasi motivo lo hanno conosciu ...