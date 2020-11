(Di mercoledì 25 novembre 2020) Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che nessun tifoso avrebbe mai voluto sentire: è morto Diego Armando. Lo riportano diverse fonti argentine, la triste notizia sta toccando ogni angolo del globo. Ad essere fatale al Pibe de Oro è stato un arresto cardio-respiratorio.caption id="attachment 1048765" align="alignnone" width="1024", getty/caption ITA Sport Press.

pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - junews24com : È morto Diego Armando Maradona. Piange il mondo del calcio - - Reedblack15 : Il calcio piange la morte di #DiegoMaradona #Maradona #CiaoDiegoMaradona - ItaSportPress : Il calcio piange: si è spento Maradona - - DanieleMinutoli : Addio a #DiegoArmandoMaradona :il calcio piange un vero talento naturale. -

