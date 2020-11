Il buco in testa, il regista Antonio Capuano: “Un film per ritrovare il fascino del cinema” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al Torino film Festival, il regista Antonio Capuano e l'attrice Teresa Saponangelo raccontano Il buco in testa, il film presentato nel Fuori Concorso. L'immagine di un treno che arriva alla stazione. Così si apre il nuovo film di Antonio Capuano, il regista ottantenne presente nel Fuori Concorso del Torino film Festival con Il buco in testa. La stessa immagine che, in qualche modo, è riconosciuta come l'inizio del cinema stesso, quello dei fratelli Lumiere al cui film è dedicato insieme al produttore storico del regista, Gianni Minervini. Un'immagine che simboleggia non solo il viaggio della protagonista Maria, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al TorinoFestival, ile l'attrice Teresa Saponangelo raccontano Ilin, ilpresentato nel Fuori Concorso. L'immagine di un treno che arriva alla stazione. Così si apre il nuovodi, ilottantenne presente nel Fuori Concorso del TorinoFestival con Ilin. La stessa immagine che, in qualche modo, è riconosciuta come l'inizio del cinema stesso, quello dei fratelli Lumiere al cuiè dedicato insieme al produttore storico del, Gianni Minervini. Un'immagine che simboleggia non solo il viaggio della protagonista Maria, ...

CinemApp_Cinema : Fuori concorso al #TFF38, #IlBucoInTesta il nuovo film di Antonio Capuano che prende spunto da una storia vera, con… - CinemApp_Cinema : Il buco in testa, una storia incandescente con una ottima protagonista. Fuori Concorso al Torino Film Festival ???… - vincenzolarosa_ : @ScafAnna Casomai “carusiddu”....u “caruseddu” in catanese è il salvadanaio....tranne che faccio un buco in testa e… - unaltraIO : RT @Roberto97880871: Ti senti un nodo in gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti un vuoto in testa e non capisci niente. E non ti ba… - cinemastudi : Il buco in testa - Fuori Concorso -