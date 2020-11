Il bar friulano e lo spot sessista | sempre sbagliato | oggi di più – FOTO

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Una giornata contro la violenza sulle donne, quella di, tra le più discusse e controverse degli ultimi anni. Un 25 novembre che per vari motivi verrà ricordato, e non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

cortomuso : RT @tempoweb: Vergogna sui social: il bar friulano che dà delle 'cagne' alle donne nella giornata anti-violenza #NoAllaViolenzaSulleDonne #… - tempoweb : Vergogna sui social: il bar friulano che dà delle 'cagne' alle donne nella giornata anti-violenza… - GruppoEsperti : Dopo le due gare con la sua albiceleste è tornato subito a riprendersi il centrocampo friulano sprigionando le sue… -

Ultime Notizie dalla rete : bar friulano

BlogLive.it

Un 25 novembre che per vari motivi verrà ricordato, e non per delle buone ragioni: in provincia di Udine spot sessista di un bar.Secondo quanto anticipa Il Gazzettino, oltre all'operazione tamponi di massa il Friuli Venezia Giulia starebbe valutando la possibilità di nuove restrizioni ...