Il 27% degli italiani acquista più prodotti ecofriendly rispetto al pre-Covid. Per Natale ecco il panettone sostenibile con gelato al cioccolato di Tonitto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un panettone innovativo, realizzato rispettando l’ambiente che risponde ai bisogni di sostenibilità degli italiani. Da quando è iniziata l’emergenza Covid, infatti, il 27% ha acquistato più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima della pandemia. A crescere, inoltre, è anche il consumo di prodotti locali a chilometri zero con più di 8 italiani su 10 (82%) che scelgono prodotti Made in Italy per sostenere l’economia, l’occupazione e valorizzare le risorse del territorio. Sono i dati che emergono da un’indagine Coldiretti/Ixe’ e che certificano come le abitudini della popolazione tricolore siano cambiate, in meglio, con un’attenzione maggiore e sempre più coinvolta verso l’ambiente. Per questo ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uninnovativo, realizzato rispettando l’ambiente che risponde ai bisogni di sostenibilità. Da quando è iniziata l’emergenza, infatti, il 27% hato piùsostenibili oa prima della pandemia. A crescere, inoltre, è anche il consumo dilocali a chilometri zero con più di 8su 10 (82%) che scelgonoMade in Italy per sostenere l’economia, l’occupazione e valorizzare le risorse del territorio. Sono i dati che emergono da un’indagine Coldiretti/Ixe’ e che certificano come le abitudini della popolazione tricolore siano cambiate, in meglio, con un’attenzione maggiore e sempre più coinvolta verso l’ambiente. Per questo ...

ConsorzioRFX : Il 27 sera si svolgerà la #NotteEuropeadeiRicercatori. Alle ore 16.50 collegati alla pagina Facebook Notte europea… - uni_ecampus : L’Università degli Studi #eCampus presenta l’ultimo libro di #AdrianaPannitteri “La forza delle donne”. In diretta… - Benedet22294439 : «La violenza perpetrata in ambito domestico sarebbe per le donne tra i 16 e i 44 anni la principale causa di deces… - gabbo82 : RT @ParcoCastelli: La Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” ospita quest’anno un calendario ded… - ParcoCastelli : La Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” ospita quest’anno un calendari… -

Ultime Notizie dalla rete : 27% degli La Notte della Ricerca di Unimore sarà online il 25, 27 e 28 novembre 2020 SulPanaro Venerdì 27 novembre da Officina Giovani di Prato, la V Edizione del Forum dell’Economia Circolare in Toscana

In streaming sulla pagina Facebook di Legambiente Toscana, a partire dalle ore 9.30.

Nuova occupazione, risparmi per le imprese e benefici per l’ambiente! L’economia circolare può diventare un a ...

L’Università degli Studi di Perugia anima la Notte Europea dei Ricercatori

Per il settimo anno consecutivo, venerdì 27 novembre, l'Università degli Studi di Perugia partecipa a "Sharper - Notte Europea dei Ricercatori", la maratona di eventi di comunicazione scientifica divu ...

In streaming sulla pagina Facebook di Legambiente Toscana, a partire dalle ore 9.30.Nuova occupazione, risparmi per le imprese e benefici per l’ambiente! L’economia circolare può diventare un a ...Per il settimo anno consecutivo, venerdì 27 novembre, l'Università degli Studi di Perugia partecipa a "Sharper - Notte Europea dei Ricercatori", la maratona di eventi di comunicazione scientifica divu ...