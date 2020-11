Il 25 novembre 2005 muore George Best, il ‘quinto Beatle’ del calcio britannico (Di mercoledì 25 novembre 2020) George Best è stato uno dei più grandi calciatori del ventesimo secolo. Colonna del Manchester United, ha vinto un Pallone d’oro. Il 25 novembre 2005 è il giorno della morte di George Best, calciatore di talento indiscusso, considerato come uno dei giocatori più forti del ventesimo secolo. L’icona del calcio, campione sopra le righe, ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia calcistica della Premier League e non solo. La carriera di George Best, stella del Manchester United Dopo essere stato scartato dal Glentoran in quanto ritenuto “troppo piccolo e leggero”, all’età di 15 anni il suo talento fu notato dall’osservatore del Manchester United Bob Bishop. Bishop rimase entusiasta delle qualità del ragazzo e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020)è stato uno dei più grandi calciatori del ventesimo secolo. Colonna del Manchester United, ha vinto un Pallone d’oro. Il 25è il giorno della morte di, calciatore di talento indiscusso, considerato come uno dei giocatori più forti del ventesimo secolo. L’icona del, campione sopra le righe, ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia calcistica della Premier League e non solo. La carriera di, stella del Manchester United Dopo essere stato scartato dal Glentoran in quanto ritenuto “troppo piccolo e leggero”, all’età di 15 anni il suo talento fu notato dall’osservatore del Manchester United Bob Bishop. Bishop rimase entusiasta delle qualità del ragazzo e ...

bisagnino : 25 novembre 2005, a 59 anni muore George Best. Pallone d'Oro tutto genio e sregolatezza - LDeSantis2 : 25 novembre 2005 Cheers Georgie e a fianco de Dio chissà quante partite te stai affà ricordandoje che lui è DIO so… - GianfMatt84 : @GeorgeBestcom Belfast, 22 maggio 1946 – Londra, 25 novembre 2005 ???? - Ivo_Serentha : 25 novembre 2005 - Muore l'asso del calcio irlandese George Best - develer : RT @LuccaCandG: Il 23 novembre del 1963 fece la sua prima comparsa nel palinsesto della BBC Doctor Who. Le avventure del Dottore andarono i… -

Ultime Notizie dalla rete : novembre 2005 25 novembre 2005, a 59 anni muore George Best. Pallone d'Oro tutto genio e sregolatezza TUTTO mercato WEB Perché è importante la Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre

Il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne. Storia, associazioni, iniziative e dati per capire perché è un mometo importante per tutte noi ...

Il 28 Novembre giornata Nazionale del Parkinson - Intervento del presidente di Alghero Marco Balbina

In questi giorni sui media nazionali va in onda la campagna della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS, con il varano Sergio nelle vesti di investigatore privato a caccia del “parkinserial”. Fuori ...

Il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne. Storia, associazioni, iniziative e dati per capire perché è un mometo importante per tutte noi ...In questi giorni sui media nazionali va in onda la campagna della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS, con il varano Sergio nelle vesti di investigatore privato a caccia del “parkinserial”. Fuori ...