Ieri 6 nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva. "Entro Natale posti dimezzati nelle rianimazioni" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Enza Cusmai La previsione del fisico Battiston: "Ma alcune Regioni sono ancora in ritardo" I grandi numeri che misurano la febbre del Covid saliranno ancora per 48-72 ore, poi inizierà la discesa delle curve con l'Rt che crollerà sotto l'1 in almeno 14 regioni d'Italia. A Natale vedremo dimezzati i numeri di ricoveri, terapie intensive e contagi. Ma ci vorranno altri tre mesi per tornare ai livelli di luglio. Le curve matematiche raccontano molto se a leggerle è uno scienziato con il «pallino» del Covid come il professor Roberto Battiston, divulgatore scientifico e professore di Fisica sperimentale all'università di Trento. E proprio dalle sue proiezioni arrivano buone notizie. Anche se non per tutti. Innanzitutto, a livello nazionale, abbiamo davvero raggiunto il famoso plateau. L'indice di contagio, cioè l'Rt, ora assestato a circa ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Enza Cusmai La previsione del fisico Battiston: "Ma alcune Regioni sono ancora in ritardo" I grandi numeri che misurano la febbre del Covid saliranno ancora per 48-72 ore, poi inizierà la discesa delle curve con l'Rt che crollerà sotto l'1 in almeno 14 regioni d'Italia. Avedremoi numeri di ricoveri, terapie intensive e contagi. Ma ci vorranno altri tre mesi per tornare ai livelli di luglio. Le curve matematiche raccontano molto se a leggerle è uno scienziato con il «pallino» del Covid come il professor Roberto Battiston, divulgatore scientifico e professore di Fisica sperimentale all'università di Trento. E proprio dalle sue proiezioni arrivano buone notizie. Anche se non per tutti. Innanzitutto, a livello nazionale, abbiamo davvero raggiunto il famoso plateau. L'indice di contagio, cioè l'Rt, ora assestato a circa ...

