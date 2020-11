Ibrahimovic vs FIFA 21 | anche l' agente Mino Raiola si scaglia contro EA

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Prosegue la polemica tra Zlatane Electronic Arts per l'uso del nome e della faccia del campione svedese in21. Il giocatore del Milan ha attaccato EA, dicendo di aver usato la sua immagine senza il suo permesso. Il tweet diè stato seguito da quello di Gareth Bale del Tottenham e, in seguito, è arrivata la risposta ufficiale di Electronic Arts. Tuttavia, la polemica sembra tutt'altro che finita, in quanto ora è intervenuto nella discussioneil famoso procuratore dello svedese (e di molti altri calciatori). Leggi altro...

'EA mi risponderà solo in tribunale?' Prosegue la polemica tra Zlatan Ibrahimovic e Electronic Arts per l'uso del nome e della faccia del campione svedese in FIFA 21. Il giocatore del Milan ha attacca ...Se gioca, segna e fa il fenomeno. E tutti parlano di lui. Se non gioca, parla e dice cose. E, comunque, tutti parlano di lui. Come stupirsi se stilando la sua formazione ideale in campo ci siano solta ...