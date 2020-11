Ibrahimovic contro EA e FIFPro! Chi vi ha dato l’autorizzazione ad utilizzare il mio nome ed il mio volto su FIFA? Arrivano le risposte di EA Sports! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ultimo aggiornamento: 25 novembre – Leggi il comunicato di EA Sports Attraverso una serie di messaggi pubblicati su Twitter l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si è scagliato contro EA Sports, affermando di non aver esplicitamente concesso i diritti di utilizzare il suo nome ed il suo volto su FIFA! Who gave FIFA EA Sport permission to L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ultimo aggiornamento: 25 novembre – Leggi il comunicato di EA Sports Attraverso una serie di messaggi pubblicati su Twitter l’attaccante del Milan Zlatansi è scagliatoEA Sports, affermando di non aver esplicitamente concesso i diritti diil suoed il suosu! Who gaveEA Sport permission to L'articolo proviene da FUT Universe.

AntoVitiello : Partitella contro la Primavera oggi a Milanello, terminata 6-0 per la prima squadra schierata. I sei gol sono stat… - RibaltaRossoner : Zlatan #Ibrahimovic si è raccontato ai microfoni di Sport Bladet: L'infortunio non è niente di grave. Solo una o du… - TuttoFanta : ??#MILAN. #Ibrahimovic: 'Non è niente di grave. Solo una o due settimane”. Proverà il ritorno contro la #Sampdoria,… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, out Ibra, Leao e Saele: tutte le alternative per l'attacco rossonero: L'assenza di Ibrahimovic,… - LauraSabelli2 : RT @MilanInter241: #Ibrahimovic ha lavorato molto bene oggi a Milanello. Come già riferito, dovrebbe recuperare per la sfida contro il Parm… -