Ibra | “Ho scelto il Milan dopo la sconfitta vergognosa di Bergamo Ero più utile lì che a Bologna”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ad Aftonbladet. Ha parlato della Nazionale, dicendo che gli manca ma che si aspetta che a chiamarlo sia il ct Janne Andersson. "È una cosa che deve venire da lui. Perché se pensa che io sia una distrazione, allora non mi interessa. Se pensa che io possa contribuire, allora ci penserò. Voglio essere nella Friends Arena, voglio vedere il Muro Giallo pieno quando entro in campo con la maglia gialla. Mi manca? Ovviamente: se a qualcuno non manca tutto ciò, vuol dire che ha chiuso la sua carriera. E io non ho ancora finito". L'attaccante del Milan ha raccontato anche la sua esperienza con il Covid. "Non è stato grave, solo un paio di settimane. Mi fecero abbandonare l'allenamento, feci un sacco di domande. Mi hanno rifatto il test tre volte per essere sicuri, così sono rimasto a casa.

