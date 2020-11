I Soliti Ignoti | l’ignota si blocca al centro dello studio Amadeus spiazzato

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In una delle ultime puntate de I, programma in onda su Rai 1, si è verificato un evento che ha lasciato. Iè ormai uno dei programmi più popolari dell’ access prime time di Rai 1. In onda dopo il telegiornale, nello show lo scopo è quello di abbinare L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

La gara di like in casa Cinque stelle. Ormai non ci si stupisce più di nulla: mentre sono ancora ignoti i dati sui voti presi ai ...In una delle ultime puntate de I Soliti Ignoti, programma in onda su Rai 1, si è verificato un evento che ha lasciato spiazzato Amadeus.