I sinonimi di donna nel dizionario | «Non è storia | è sessismo»

Con accezioni particolari. È la dicitura che introduce, nei dizionari, modi di dire e usi particolari di una parola. Se guardate i dizionari italiani la parola donna ha una serie di accezioni negative, una lista molto più lunga di quelle, sempre in negativo, che pure esistono per la parola uomo. C'è la donna pubblica, quella di strada o di giro o di marciapiede, di malaffare e di mala vita per la Treccani. Lo Zingarelli riporta la donna cannone e la buona donna, con significato letterale e positivo e con quello negativo.

Maria Beatrice Giovanardi ha portato avanti per più di un anno una battaglia affinché l'Oxford English Dictionary aggiornasse la definizione della parola donna Con accezioni particolari. È la dicitura ...

Sessismo, cambiamo modo di parlare prima di “accusare” i dizionari

Il dizionario descrive, non prescrive. E di conseguenza, è più l'uso che facciamo della nostra lingua a influire sui dizionari piuttosto che il contrario. Quindi, va bene segnalare eventuali espressio ...

