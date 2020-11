I medici | ' Il 71% delle aggressioni contro il personale sanitario colpisce le donne'

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il sessismo anche in sanità: sono 1.850, con una media di 5 al giorno ledenunciate all'Inail nel 2019 dagli operatori sanitari e sociosanitari, secondo l'ultima elaborazione fatta dalla ...

Il sessismo anche in sanità: sono 1.850, con una media di 5 al giorno le aggressioni denunciate all'Inail nel 2019 dagli operatori sanitari e sociosanitari, secondo l'ultima elaborazione fatta dalla F ...Filippo Anelli: “In questa seconda ondata della pandemia, la violenza ha assunto forme più subdole, ma non meno gravi”. 1850, una media di 5 al giorno: so ...