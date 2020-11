I film della mia vita

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) A cominciare da giovedì 26 Novembre racconterò su RaiPlay : uno ogni settimana, in un progetto triennale che prevede un totale di 156 pellicole. Alcuni di questisono capolavori indiscussi, altri meno, altri non lo sono affatto. Ma sono le pellicole che sono rimaste dentro di me, che mi hanno cambiato, che mi hanno fatto provare la gioia di condividere un’emozione con gli autori e gli spettatori, che continuano a farmi ridere e piangere. In una sola parola iche amo, e dei quali non riuscirei a fare a meno. In questo personalissimo viaggio nel cinema non ci sarà quindi nulla di oggettivo, perché in amore non c’è nulla di oggettivo, e ci saranno numerose mancanze: si tratta di scelte assolutamente volute, anche nei casi diuniversalmente apprezzati. Opere per esempio quali La Terra, di Oleksandr Petrovy? Dovženko o ...