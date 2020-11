I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di contagio da coronavirus, e 722 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 38.161 (232 in meno rispetto a ieri), di cui 3.848 nei reparti di terapia Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di contagio da, e 722 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 38.161 (232 in meno rispetto a ieri), di cui 3.848 nei reparti di terapia

ShooterHatesYou : Mi spiace non star producendo contenuti, però dall’altra mi evito il dibattito tra fronte pro-vaccino-sempre e fron… - FratellidItalia : ?? Le violenze domestiche sono aumentate e i dati sono allarmanti. Il femminicidio è un’emergenza sociale. L’amore r… - marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - kris3m : RT @Yi_Benevolence: Perché l'opposizione non stana il governo sul numero dei morti? O sono dati falsi, e allora si denuncia la volontà di t… - svnflowerlou : @lockedinajail_ Ma se ha preso i soldi ma non ho messo i dati sul biglietto? -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, martedì 24 novembre Il Post Report OICE/Cer: oltre confine il 60% del fatturato 2019 delle società di ingegneria italiane

Temi sui quali le società di ingegneria e consulenza possono dare un importante contributo. Il Sottosegretario Di Stefano ha posto l’accento sulla dinamicità e strategicità del settore sia per la ...

Il Medico e il Cittadino: su Telereggio si parla di HIV

REGGIO EMILIA – Il primo dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata contro l’HIV. A Reggio sono state promosse una serie di iniziative sabato 28 novembre, tra le quali la possibilità di fare il ...

Temi sui quali le società di ingegneria e consulenza possono dare un importante contributo. Il Sottosegretario Di Stefano ha posto l’accento sulla dinamicità e strategicità del settore sia per la ...REGGIO EMILIA – Il primo dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata contro l’HIV. A Reggio sono state promosse una serie di iniziative sabato 28 novembre, tra le quali la possibilità di fare il ...