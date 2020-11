I cani possono fiutare le infezioni da coronavirus? (Di mercoledì 25 novembre 2020) (foto: Suzzamar/pixabay)Che i cani abbiano un olfatto strabiliante non è una novità. Ma che riuscano ad annusare e identificare con una precisione quasi perfetta le infezioni da coronavirus sarebbe un risultato straordinario. Eppure, in tutto il mondo, sono sempre di più gli studi che raccontano questa grande abilità dei cani, stuzzicando in molti l’idea che gli animali possano effettivamente aiutarci a controllare la pandemia da Covid-19. Ma serve, tuttavia, ancora molta prudenza: la maggior parte di queste sperimentazioni, infatti, non è stata ancora sottoposta a revisione o pubblicata, e non è quindi stata valutata dalla comunità scientifica. Tanto per rendersi conto, noi esseri umani siamo dotati di circa 5-6 milioni di recettori dell’olfatto, mentre i cani ne hanno ben 300 milioni, che consentono ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) (foto: Suzzamar/pixabay)Che iabbiano un olfatto strabiliante non è una novità. Ma che riuscano ad annusare e identificare con una precisione quasi perfetta ledasarebbe un risultato straordinario. Eppure, in tutto il mondo, sono sempre di più gli studi che raccontano questa grande abilità dei, stuzzicando in molti l’idea che gli animali possano effettivamente aiutarci a controllare la pandemia da Covid-19. Ma serve, tuttavia, ancora molta prudenza: la maggior parte di queste sperimentazioni, infatti, non è stata ancora sottoposta a revisione o pubblicata, e non è quindi stata valutata dalla comunità scientifica. Tanto per rendersi conto, noi esseri umani siamo dotati di circa 5-6 milioni di recettori dell’olfatto, mentre ine hanno ben 300 milioni, che consentono ...

Sembrerebbe proprio che i cani riescano a riconoscere con estrema precisione le infezioni da coronavirus. Ma la scienza ci va cauta, affermando che sono necessari studi su ampia scala per arrivare a u ...

