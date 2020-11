I candidati ai Best FIFA Award 2020: c’è Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 25 novembre 2020) La FIFA ha rivelato i candidati selezionati per i sette trofei individuali, relativi alla stagione 2019/20, che saranno presentati alla cerimonia dei Best FIFA Football Awards, in programma il prossimo 17 dicembre 2020. I premi riguardano: il miglior giocatore e la miglior giocatrice; il miglior portiere maschile e femminile; il miglior allenatore degli uomini e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha rivelato iselezionati per i sette trofei individuali, relativi alla stagione 2019/20, che saranno presentati alla cerimonia deiFootballs, in programma il prossimo 17 dicembre. I premi riguardano: il miglior giocatore e la miglior giocatrice; il miglior portiere maschile e femminile; il miglior allenatore degli uomini e L'articolo

Sport_Mediaset : +++ The best FIFA 2020: anche #CristianoRonaldo nella lista dei candidati al trofeo. +++ #SportMediaset #Ultimora - SkySport : The Best Fifa 2020: Cristiano Ronaldo e Rita Guarino tra i candidati - MondoNapoli : FIFA The Best, svelati i candidati per il premio di miglior calciatore del 2020 - - JuventusJay : RT @Sport_Mediaset: +++ The best FIFA 2020: anche #CristianoRonaldo nella lista dei candidati al trofeo. +++ #SportMediaset #Ultimora - TMit_news : Nomi e valori di mercato dei calciatori in lizza per il migliore del 2?0?2?0??? ?? -