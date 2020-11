Highlights e gol Udinese-Fiorentina 0-1: gol di Montiel Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un sorriso per Cesare Prandelli. Nel match tra Udinese e Fiorentina, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021, gli ospiti vincono per 1-0 grazie alla rete decisiva di Montiel avvenuta nel secondo tempo supplementare. Match bloccato e tattico con pochissime occasioni da una parte e dall’altra, quando ormai tutto sembrava destinato ai calci di rigore, arriva la rete del neo entrato che regala ai viola la qualificazione agli ottavi. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un sorriso per Cesare Prandelli. Nel match tra, valevole per il quarto turno della, gli ospiti vincono per 1-0 grazie alla rete decisiva diavvenuta nel secondo tempo supplementare. Match bloccato e tattico con pochissime occasioni da una parte e dall’altra, quando ormai tutto sembrava destinato ai calci di rigore, arriva la rete del neo entrato che regala ai viola la qualificazione agli ottavi. In alto ildel gol. SportFace.

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - antoruotolo : @tedo_tony @AlvaroBorri @sunday_ky @Onda_CalabraII Tony ma come fai a dire che non sparisce? Guarda i due gol del G… - seba_ebbasta : - htmole : @pisto_gol Trash allo stato purissimo. Grazie al cielo ora uno i gol e gli highlights può vederseli in rete senza d… - infoitsport : Lazio-Zenit 3-1, gol e highlights: doppietta di Immobile e gol di Parolo -