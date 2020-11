Highlights e gol Parma-Cosenza 2-1: Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Parma-Cosenza, match valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020-21. Vittoria di misura per il Parma di Liverani che grazie al 2-1 al Cosenza conquista l’accesso agli ottavi di finale. A decidere l’incontro è un super Brunetta con una doppietta mentre per i calabresi c’è da annotare il gol di Corsi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per il quarto turno della-21. Vittoria di misura per ildi Liverani che grazie al 2-1 alconquista l’accesso agli ottavi di finale. A decidere l’incontro è un super Brunetta con una doppietta mentre per i calabresi c’è da annotare il gol di Corsi. SportFace.

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - antoruotolo : @tedo_tony @AlvaroBorri @sunday_ky @Onda_CalabraII Tony ma come fai a dire che non sparisce? Guarda i due gol del G… - seba_ebbasta : - htmole : @pisto_gol Trash allo stato purissimo. Grazie al cielo ora uno i gol e gli highlights può vederseli in rete senza d… - infoitsport : Lazio-Zenit 3-1, gol e highlights: doppietta di Immobile e gol di Parolo -