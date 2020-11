Highlights e gol Liverpool-Atalanta 0-2: Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Liverpool-Atalanta 0-2, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Ad Anfield Road decidono le reti di Ilicic e Gosens per un successo storico dei bergamaschi. Quella di Gasperini è la quinta squadra italiana ad espugnare lo stadio dei reds. Ora l’Atalanta è a quota sette punti in classifica, a parità con l’Ajax. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Glie le azioni salienti di0-2, match della quarta giornata della fase a gironi di. Ad Anfield Road decidono le reti di Ilicic e Gosens per un successo storico dei bergamaschi. Quella di Gasperini è la quinta squadra italiana ad espugnare lo stadio dei reds. Ora l’è a quota sette punti in classifica, a parità con l’Ajax. SportFace.

