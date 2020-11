Guida Michelin, confermate 3 stelle per 11 ristoranti, novità green (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Qualità delle materie prime, originalità e personalità dello chef nei piatti proposti, la padronanza delle tecniche, il rapporto qualità/presso, la continuità nel tempo: sono i cinque criteri con cui vengono valutati i ristoranti per l’assegnazione delle stelle sulla Guida Michelin. Quest’anno gli undici ristoranti con tre stelle le hanno mantenute. Lo ha annunciato Marco Do, direttore comunicazione della Guida Michelin, nel corso della presentazione della 66esima edizione, disponibile a partire da domani in libreria. “Potevamo decidere tra chiudere gli occhi e aspettare che tutto passasse oppure tenere aperti gli occhi e continuare il lavoro di redazione della nostra Guida per presentarla al pubblico. Abbiamo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Qualità delle materie prime, originalità e personalità dello chef nei piatti proposti, la padronanza delle tecniche, il rapporto qualità/presso, la continuità nel tempo: sono i cinque criteri con cui vengono valutati iper l’assegnazione dellesulla. Quest’anno gli undicicon trele hanno mantenute. Lo ha annunciato Marco Do, direttore comunicazione della, nel corso della presentazione della 66esima edizione, disponibile a partire da domani in libreria. “Potevamo decidere tra chiudere gli occhi e aspettare che tutto passasse oppure tenere aperti gli occhi e continuare il lavoro di redazione della nostraper presentarla al pubblico. Abbiamo ...

repubblica : Guida Michelin Italia: 26 nuovi stellati e 3 bistellati. Ma i Tre stelle restano 11 - RegLiguria : ?? PER LA GUIDA MICHELIN È LIGURE IL MIGLIOR SOMMELIER D'ITALIA ?? È stata svelata oggi la #GuidaMichelin2021 che co… - s_longinotti : i numeri della nuova guida @Michelin 2021 #Italia con 371 #chefs stellati: 11 ?? ?? ?? 37 ?? ?? 323 ??… - ottopagine : Guida Michelin, confermate 3 stelle per 11 ristoranti - tosochris : RT @serenaTonel: Congratulazioni a Chef Matteo #Metullio e al suo team #harrystrieste per il prestigioso obiettivo raggiunto! Con le 2 ste… -