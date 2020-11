Guida Michelin 2021 | diretta live e anticipazioni sulle “stelle” d’Italia

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’epidemia di Covid ha bloccato il settore ma non ferma la presentazione della nuovaai migliori ristoranti italiani: per la prima volta lesaranno comunicate online. Infatti, la 66esima edizione della “bibbia del gusto” viene presentata durante unastreaming da Milano (e non in Emilia – Parma e Piacenza – come negli scorsi 4 anni). Segui Termometro Politico su Google News: i criteri per ottenere le– Sono 5 i criteri che permettono a un ristorante (e non a un chef, come molti pensano) di ottenere una “stella”: Qualità delle materie prime Originalità e personalità dei piatti proposti Padronanza delle tecniche Rapporto qualità/prezzo Continuità ...