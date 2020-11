Guerrini (Arera): "Per 'Next Generation EU' già progetti pronti nel settore idrico" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture abbiamo fatto un'attività di ricognizione di progetti candidabili ai fini del piano nazionale idrico, come ad esempio quello di Acea relativo al raddoppio dell'acquedotto del Peschiera". Lo ha dichiarato Andrea Guerrini, componente del collegio Arera, in occasione del Sustainability day Acea 2020. "Nel periodo estivo abbiamo fatto una ricognizione di circa un migliaio di opere, per un fabbisogno di circa 10 miliardi di infrastrutture per il servizio idrico civile – ha proseguito – Questo pacchetto è utilizzabile ai fini del finanziamento del piano nazionale idrico e potrebbe essere utilizzato anche ai fini del Next Generation EU. Il settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture abbiamo fatto un'attività di ricognizione dicandidabili ai fini del piano nazionale, come ad esempio quello di Acea relativo al raddoppio dell'acquedotto del Peschiera". Lo ha dichiarato Andrea, componente del collegio, in occasione del Sustainability day Acea 2020. "Nel periodo estivo abbiamo fatto una ricognizione di circa un migliaio di opere, per un fabbisogno di circa 10 miliardi di infrastrutture per il serviziocivile – ha proseguito – Questo pacchetto è utilizzabile ai fini del finanziamento del piano nazionalee potrebbe essere utilizzato anche ai fini delEU. Il...

