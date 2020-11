Guendalina Tavassi, video intimi pubblicati in rete: “Ho metabolizzato, ma è difficile andare avanti” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’era digitale ha allargato anche il concetto di violenza. La violazione della privacy oggi può provocare danni enormi. Lo sta vivendo in questi giorni sulla propria pelle Guendalina Tavassi, influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip. La donna è stata infatti vittima di un’operazione di hackeraggio che ha diffuso in rete alcuni suoi video intimi. Da una chat all’altra i momenti personali dell’ex gieffina sono stati visti da migliaia di persone. Un atto destinato a rimanere confinato al suo sguardo e a quello del marito, a cui le immagini erano destinate, Ora quei video si trovano, o almeno hanno girato, nei telefoni di mezza Italia. Un danno incalcolabile, al quale Guendalina Tavassi sta rispondendo con forza. La donna ha sporto denuncia e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’era digitale ha allargato anche il concetto di violenza. La violazione della privacy oggi può provocare danni enormi. Lo sta vivendo in questi giorni sulla propria pelle, influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip. La donna è stata infatti vittima di un’operazione di hackeraggio che ha diffuso inalcuni suoi. Da una chat all’altra i momenti personali dell’ex gieffina sono stati visti da migliaia di persone. Un atto destinato a rimanere confinato al suo sguardo e a quello del marito, a cui le immagini erano destinate, Ora queisi trovano, o almeno hanno girato, nei telefoni di mezza Italia. Un danno incalcolabile, al qualesta rispondendo con forza. La donna ha sporto denuncia e ...

Rettifica all’articolo “Guendalina e i video intimi sul web: “Girano filmati con sei uomini, sei donne”

Con il presente articolo la redazione di Vocedinapoli.it rettifica l’immagine sbagliata allegata all’articolo dal titolo “Guendalina e i video intimi sul web: “Girano filmati con sei uomini, sei donne ...

