Guendalina Tavassi disperata: “È uno schifo, vi dico perché sono preoccupata” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Guendalina Tavassi parla dopo la diffusione dei suoi video intimi con il marito Umberto: “Mi sento violata”, poi il pensiero per i suoi cari Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@GuendalinaTavassi) Guendalina Tavassi è tornata ieri su Instagram dopo alcuni giorni di silenzio. Come è noto, tramite la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020)parla dopo la diffusione dei suoi video intimi con il marito Umberto: “Mi sento violata”, poi il pensiero per i suoi cari Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è tornata ieri su Instagram dopo alcuni giorni di silenzio. Come è noto, tramite la L'articolo proviene da YesLife.it.

aifosatir : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - SupernovaLunare : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - IeSslo : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - byb80 : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - Itsmik6 : @angillox quella con guendalina tavassi durò da settembre - ottobre fino a dopo pasqua. fu la più lunga -