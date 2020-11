Guatemala tra Covid e instabilità politica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dietrofront del presidente del Congresso delsulla proposta di bilancio 2021 approvata lo scorso mercoledì. Il varo del bilancio da parte della maggioranza che sostiene il governo di destra era stata da subito criticata per i grandi tagli apportati al settore sanitario e alla tutela dei diritti umani. Il provvedimento ha acceso il fuoco della grande protesta popolare di sabato, quando migliaia di guatemaltechi si sono radunati nella capitale per chiedere il ritiro della proposta di bilancio e le dimissioni del presidente Alejandro Giammattei. Una protesta che è culminata con l’incendio da parte di un gruppo di incappucciati di una parte del parlamento. Giammattei aveva vinto capeggiando una formazione di destra con la promessa di arrecare prosperità, sicurezza, lotta alla corruzione e il ritorno alla pena di morte per far fronte alla violenza che dilaga nel ...