Gravissimo stato di crisi del settore agrumicolo nel golfo di Taranto per clementine e arance (Di mercoledì 25 novembre 2020) Taranto. Gravissimo stato di crisi del settore agrumicolo delle clementine nel golfo di Taranto. È quanto denuncia Cia Agricoltori italiani Area Due Mari (Taranto-Brindisi), alla luce dei prezzi insostenibili per gli agricoltori. «I cambiamenti climatici di quest’anno hanno inciso sicuramente in modo negativo, portando a gravi ripercussioni sulla vendita e che hanno causato una percentuale di prodotto di piccole dimensioni non richiesto dal mercato con forti limitazioni nei consumi causati anche dalla pandemia da Covid-19, fattori certamente non prevedibili con gli strumenti a disposizione degli agricoltori – spiegano Vito Rubino e Pietro De Padova, rispettivamente direttore e presidente – A questo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020)dideldelleneldi. È quanto denuncia Cia Agricoltori italiani Area Due Mari (-Brindisi), alla luce dei prezzi insostenibili per gli agricoltori. «I cambiamenti climatici di quest’anno hanno inciso sicuramente in modo negativo, portando a gravi ripercussioni sulla vendita e che hanno causato una percentuale di prodotto di piccole dimensioni non richiesto dal mercato con forti limitazioni nei consumi causati anche dalla pandemia da Covid-19, fattori certamente non prevedibili con gli strumenti a disposizione degli agricoltori – spiegano Vito Rubino e Pietro De Padova, rispettivamente direttore e presidente – A questo ...

