Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta resta: “Per Tommaso, non lo lascio da solo” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una notte turbolenta quella vissuta da Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La tormentano diverse indecisioni sul da farsi a proposito della sua permanenza all’interno del reality. Dopo svariate riflessioni, Maria Teresa Ruta sembra però arrivata ad una decisione finale: per il bene di Tommaso Zorzi resterà nella casa. La notizia che la quinta edizione del Grande Fratello Vip si protrarrà fino a febbraio ha lasciato i concorrenti di questa edizione più che spaventati all’idea di non poter rivedere le proprie famiglie per così tanti mesi ancora. Anche per questo, Maria Teresa si è chiesta nelle ultime ore se rimanere ancora in gioco. Le sue ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una notte turbolenta quella vissuta daall’interno della casa delVip. La tormentano diverse indecisioni sul da farsi a proposito della sua permanenza all’interno del reality. Dopo svariate riflessioni,sembra però arrivata ad una decisione finale: per il bene diZorzi resterà nella casa. La notizia che la quinta edizione delVip si protrarrà fino a febbraio ha lasciato i concorrenti di questa edizione più che spaventati all’idea di non poter rivedere le proprie famiglie per così tanti mesi ancora. Anche per questo,si è chiesta nelle ultime ore se rimanere ancora in gioco. Le sue ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - CalcioWeb : Nuovi concorrenti in arrivo al @GrandeFratello - LuciaFerraroEM : RT @vojdgregorelli: |???????? ???????? ????????|?? comunque vada, a chi andrà via a chi resterà, per me il grande fratello siete voi e nessuno sarà… -