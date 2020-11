Grande Fratello Vip, "Dirò al pubblico che non ce la faccio": Maria Teresa Ruta lascia? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si confidano sul prolungamento del Grande Fratello Vip e la showgirl ha qualche timore per il compagno Roberto. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020)e Tommaso Zorzi si confidano sul prolungamento delVip e la showgirl ha qualche timore per il compagno Roberto.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - 1237171aa : RT @AzzurraBarbuto: Non fraintendetemi: ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma io rimpiango i tempi andati in cui gli attori… - lookandlove : RT @stew1238: “Il grande fratello siamo noi (tutti) che siamo entrati dall’inizio, il fatto che entrino altre persone mi ‘spiace, perché e… -