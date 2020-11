Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si scontra con Alba Parietti (Di mercoledì 25 novembre 2020) C'è stata un'accesa discussione tra la conduttrice di Ogni Mattina e l'opinionista: ecco cosa si sono dette. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020) C'è stata un'accesa discussione tra la conduttrice di Ogni Mattina e l'opinionista: ecco cosa si sono dette.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - Marios42355174 : @GiancarloDeRisi @Annaelegalita Questo governo è proprio un grande fratello mai visto nulla di simile - _bytheAngel_ : @capulliarianna 'Aiuta a portare i piatti a tavola, ormai sei grande' al solito pranzo di famiglia, ma ai miei cugi… -