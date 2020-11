Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò: “Giuliano il mio primo fidanzato. Non conviviamo” (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rosalinda Cannavò, oggi, mercoledì 25 novembre 2020, si è confessata a lungo con Tommaso Zorzi, con cui ha avuto un lungo chiarimento all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video). “Immagino già una famiglia. Lo spero. Con Giuliano, se ho ancora un fidanzato fuori. E’ strano . Mai in compagnia. Con varie situazioni legate al solito giro strano. Sono sette anni che non festeggio il compleanno con il mio fidanzato, mia mamma e mio padre. Con Giuliano, stiamo insieme da 10 anni. E’ stato il mio primo (ed unico) ragazzo. Ho avuto una vita di reclusa. Ho trovato quello che mi fa stare bene. Non ho bisogno di cercare altro. Voglio laurearmi. Dare le priorità alle persone che mi stanno accanto”. Grande ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020), oggi, mercoledì 25 novembre 2020, si è confessata a lungo con Tommaso Zorzi, con cui ha avuto un lungo chiarimento all’interno della casa del ‘Vip 5’ (Qui, il). “Immagino già una famiglia. Lo spero. Con Giuliano, se ho ancora unfuori. E’ strano . Mai in compagnia. Con varie situazioni legate al solito giro strano. Sono sette anni che non festeggio il compleanno con il mio, mia mamma e mio padre. Con Giuliano, stiamo insieme da 10 anni. E’ stato il mio(ed unico) ragazzo. Ho avuto una vita di reclusa. Ho trovato quello che mi fa stare bene. Non ho bisogno di cercare altro. Voglio laurearmi. Dare le priorità alle persone che mi stanno accanto”....

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - MeanGorgeous : RT @macosanessaii: “Il grande fratello siamo noi (tutti) che siamo entrati dall’inizio, il fatto che entrino altre persone mi spiace, perch… - 17Zanni : RT @e_lll_ee: Quando pensi agli esami che dovresti dare ma che continui ad ignorare per seguire il grande fratello: #GFVIP -