Grande Fratello Vip 5, il messaggio di Rosalinda Cannavò al fidanzato Giuliano per il compleanno (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Domani, giovedì 26 novembre 2020, Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) compirà 27 anni. La concorrente del 'Grande Fratello Vip 5', stamattina, in giardino, sentendo la mancanza del suo fidanzato, Giuliano Condorelli, decide di inviargli un messaggio componendo una scritta (con le loro iniziali) molto romantica con le foglie (Qui, il video). Cannavò: "Questo sarà il primo compleanno che non passo da sola". Pretelli: "Allora sarà speciale" #rosmello Rosalinda " Un altro compleanno senza di te" parlando a Giuliano #Rosalinda pic.twitter.com/ZJ3LUuwaYY — Lulú (@Lul62111985) November 25, 2020 Qualche ora più tardi, l'attrice si è confrontata con ...

