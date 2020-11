Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini piange per la fidanzata Cristina: “Devo pensare anche a lei” (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, Francesco Oppini si è rifugiato in bagno con Tommaso Zorzi preso da un momento di sconforto. Il telecronista sportivo vorrebbe proseguire il percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ fino all’8 febbraio ma è colto dai sensi di colpa nei confronti della mamma, Alba Parietti, e la fidanzata Cristina Tomasini. Tommaso Zorzi piange per Francesco Oppini: “Sono triste se te ne vai” (video) ” Il concorrente si sfoga a lungo con Stefania Orlando prima di rifugiarsi nell’abbraccio dell’amico del cuore: “Ho deciso in modo egoistico di venire qua per quanto lei ci fosse. Adesso devo pensare anche a lei. Ci sono mille cose che mi fanno ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi, mercoledì 25 novembre 2020,si è rifugiato in bagno con Tommaso Zorzi preso da un momento di sconforto. Il telecronista sportivo vorrebbe proseguire il percorso all’interno della casa del ‘Vip 5’ fino all’8 febbraio ma è colto dai sensi di colpa nei confronti della mamma, Alba Parietti, e laTomasini. Tommaso Zorziper: “Sono triste se te ne vai” () ” Il concorrente si sfoga a lungo con Stefania Orlando prima di rifugiarsi nell’abbraccio dell’amico del cuore: “Ho deciso in modo egoistico di venire qua per quanto lei ci fosse. Adesso devoa lei. Ci sono mille cose che mi fanno ...

